Spritztour mit Minderjährigen : 15-Jähriger am Steuer eines VW Golf verunglückt

Friemersheim Ein jugendliches Quartett ist am Sonntagmorgen in Friemersheim mit dem Auto unterwegs gewesen. Das kippte schließlich um, riss eine Leitplanke aus der Verankerung und blieb auf der Seite liegen.

Vier Minderjährige waren am Sonntagmorgen gegen 5.10 Uhr zu einer Spritztour in einem VW Golf auf der Osloer Straße in Richtung Friemersheim unterwegs. Nach Polizeiangaben soll der Fahrer in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen sein.