Ermittlungen in Mönchengladbach : Falschparker flüchtet vor Kontrolleuren und verursacht Unfall

Mönchengladbach Erst parkt der Mann auf einem Behindertenparkplatz, dann flüchtet er vor den Kontrolleuren und schließlich baut er einen Unfall. Wie der skurrile Fall weiterging.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann gegen 10.15 Uhr seinen Wagen auf einen Behindertenparkplatz an der Lüpertzender Straße in Höhe der Musikschule abgestellt – mutmaßlich ohne Berechtigung. Anschließend setze er sich dort auf ein Mäuerchen. Als er die Kontrolleure näher kommen sah, sprang er auf und stieg in seinen Wagen. Er fuhr sofort aus der Parklücke heraus, lenkte in den fließenden Verkehr und stieß beim Anfahren gegen das Heck eines fahrenden Autos. Die 23-jährige Fahrerin dieses Wagens hielt daraufhin an, doch der 61-Jährige setzte seine Fahrt ohne stehen zu bleiben fort.