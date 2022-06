Bürgerfonds für den Stadtteil hält Fördergelder bereit : Projekte für ein lebendiges Wiesdorf gesucht

Leverkusen-Wiesdorf Der Beirat für den Bürgerfonds Wiesdorf nimmt seine Arbeit auf. Ab sofort kann jeder, der eine Stadtteil-Aktion plant, Förderung aus dem Fonds beantragen. De Beirat entscheidet.

Was theoretisch klingt, soll ab sofort in der Praxis ganz lebendig werden. Den ab jetzt können Interessierte, die ein kleines oder größeres Stadtteilprojekt in Wiesdorf realisieren möchten, entsprechende Anträge an den Bürgerfonds stellen. „Auch kleine Projekte mit einer niedrigen Fördersumme sind willkommen“, betont die Stadt. „Wiesdorfer Akteure und Bürger, die ein Fest, einen Workshop, ein generationsübergreifendes Angebot für den Stadtteil durchführen möchten oder eine Idee für eine Wiesdorfer Aktion haben, können sich an Ulrike Liebe und Svenja Stettes im Quartierstreff Wiesdorf wenden.“ Die beiden sind erreichbar unter der Telefonnummer 0214 31190120 und per E-Mail an info@quartierstreff-wiesdorf.de.