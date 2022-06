Nächster Brückenabriss in Leverkusen-Wiesdorf : Manforter Straße wegen RRX-Ausbau gesperrt

Nächster Brückenabriss in Leverkusen-Wiesdorf

Noch laufen die Arbeiten an der Rathenaustraße, die dafür im Bereich nahe Bahnhof gesperrt ist. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen-Wiesdorf Noch laufen die Abriss-Arbeiten an der Fußgängerbrücke Rathenaustraße nähe Bahnhof Leverkusen-Mitte. Sie sollen aber planmäßig beendet werden. Am Freitag beginnt die nächste Sperrung.

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel gilt nicht nur beim Fußball, sondern auch beim Bau: Nach dem Abbruch der Fußgängerbrücke Rathenaustraße in dieser Woche und dem Rückbau der Schutzmaßnahmen, sprich der Freigabe der Straße für den Verkehr, steht am Wochenende schon die nächste Sperrung wegen Bauarbeiten für den neuen Rhein-Ruhr-Express (RRX) an: Auch das Bauwerk, das die Eisenbahntrasse über die Manforter Straße führt, muss für den RRX erweitert werden.