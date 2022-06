Leverkusen bei Gebühren-Ranking am teuersten – Entsorger nimmt Stellung : „Mit 372 Euro im Mittefeld“: Avea kritisiert Müllkosten-Liste

Leverkusen Wieder mal Platz 100, also Schlusslicht. Einer neuen Studie zufolge erhebt Leverkusen die höchsten Müllgebühren. Jetzt nimmt der städtische Entsorger Avea Stellung.

Das neue Müllgebühren-Ranking, das der Eigentümerverein Haus & Grund in Auftrag gegeben hatte, schlägt in der Stadt Wellen (wir berichteten). Einmal mehr ist Leverkusen Schlusslicht der 100 größten Städte in Deutschland – heißt: In Leverkusen sind die Müllgebühren am höchsten. Auch bei derlei Rankings in den vergangenen Jahren schnitt die Stadt schlecht, also als teuerste. Der städtische Entsorger Avea merkt nun in seiner Stellungnahme an: „Eine direkte Vergleichbarkeit der 100 größten Städte Deutschlands ist aus der Sicht der Avea nicht gegeben und das Müllgebühren-Ranking infrage zu stellen.“