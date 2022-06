Nach Explosion: Anlage 1 im Entsorgungszentrum Bürrig angelaufen : Currenta verbrennt derzeit nur NRW-Müll

Die Anlage VA 1 ist wieder angelaufen. Sie verbrennt derzeit nur Stoffe aus den drei eigenen Standorten und Chemiestandorten in NRW. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Bis zu 80.000 Jahrestonnen kann die Verbrennungsanlage 1 im Entsorgungszentrum Bürrig verarbeiten, die nun wieder angefahren wurde. Damit kann Currenta die Abfälle aus den drei Chempark-Standorten wieder entsorgen. Einige Firmen hatten auf eine Lösung gedrungen.

-LH- Lars Friedrich wird deutlich: „Hätten wir die Anlage nicht zum Teil wieder in Betrieb genommen, hätte das zur Folge gehabt, dass Betriebe den Chempark verlassen hätten. Das haben uns Kunden teils sehr deutlich gemacht, dass wir eine Lösung brauchen.“ Welche Kunden das forderten, sagt Friedrich nicht. Zwischen den Zeilen ließe sich aber lesen, dass die großen, börsennotierten Konzerne wohl nachgehakt hatten.

Seit Kurzem ist die Verbrennungsanlage 1 nach zehn Monaten Stillstand infolge der verheerenden Explosion im Tanklager auf dem Areal im vergangenen Juli wieder in Betrieb. Damit, ist Chemparkleiter Friedrich überzeugt, könne Currenta die anfallenden Abfälle der drei Chempark-Standorte Leverkusen, Krefeld-Uerdingen und Dormagen behandeln. „Wir kriegen die Kapazität für die Standorte sicher gefahren, wirtschaftlich ist das aber noch nicht.“ Dazu komme noch Sonderabfall aus anderen NRW-Chemiestandorten wie Monheim, Bergkamen, Wuppertal, Knappsack. Insgesamt 31 Stoffströme, also Stoff­arten, werden entsorgt. So sei es vorgegeben. „Wir haben aktuell ein regionales Prinzip. Nichts anderes wird verbrannt.“ Bis zu 80 000 Tonnen pro Jahr schaffe das Drehrohr. „Ob es auch so viel werden wird, können wir jetzt noch nicht sagen“, merkt Friedrich an.

Info Gutachten wird in der Bürgerhalle vorgestellt Öffentlich Die bisherigen Ergebnisse des Gutachtens von Störfallexperte Professor Christian Jochum und seinem Team werden am kommenden Donnerstag, 23. Juni, 18 Uhr, öffentlich vorgestellt. Ort ist die Bürgerhalle an der Hauptstraße in Wiesdorf. Auch Vertreter von Currenta werden anwesend sein.

Nächstes Ziel: die Anlagen drei und vier für die Abwasser- und Klärschlammverbrennung wieder hochfahren. Wann das sein wird, ist derzeit noch unklar. „Das wird mit den Gutachtern geprüft, dann wird mit den Behörden gesprochen. Unser Wunsch wäre, wenn es in den nächsten Monaten klappte“, sagt der Manager. Parallel würden auch Tanklager und Co. geprüft. Und über allem noch immer das Unglück mit sieben Toten. „Sie können mir glauben, das hat Spuren hinterlassen. Das schüttelt kein Manager, kein Mitarbeiter einfach ab“, betont Lars Friedrich.

Das geht auch deshalb nicht, weil der Chemparkbetrieber beständig mit dem Thema befasst ist. Die staatsanwaltlichen Ermittlungen zu vier Currenta-Mitarbeitern laufen, Störfallexperte Christian Jochum und sein Team sind noch nicht fertig mit ihrer Aufgabe. Sie stellen am Donnersag ihr Gutachten in der Bürgerhalle Wiesdorf öffentlich vor. Auch Friedrich und Kollegen werden da sein, um sich Fragen zu stellen. Etwa der, warum die Anlage schon vor der öffentlichen Vorstellung des Gutachtens wieder angefahren wurde. Friedrich empfindet das selbst auch als etwas unglücklich, begründet es aber mit Absprachen und Regelungen mit der Bezirksregierung und dem Umweltministerium.

Lars Friedrich ist seit 2017 Leiter des Chemparks. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Die Folgen der Explosion sind nicht die einzige Herausforderung, der sich der Chempark stellen muss. Die Produktion während der Corona-Pandemie aufrecht zu erhalten, sei trotz aller Widrigkeiten gelungen. „Und die Pandemie wird uns noch lange begleiten.“ Weiteres dickes Thema: Energieversorgung. Dass die Bundesregierung das Land weniger abhängig machen will von russischem Gas, „unterschreiben wir. Das muss aber ohne Produktionsausfälle laufen. Die Industrieprozesse müssen auch in Krisenzeiten aufrechterhalten werden“, merkt Friedrich an. Derzeit arbeite Currenta mit der Regierung unter anderem am Thema „Fuel Switch“, als etwa von Gas zu Öl oder Kohle. „Das geht aber alles nicht von heute auf morgen, es ist alles noch ergebnisoffen.“ Dennoch fordert Friedrich bezahlbare Energiepreise auch für die Industrie: „Wir arbeiten an Lösungen, wie sich Energie zwischenspeichern lässt.“

Derzeit, betont Friedrich, sei der Chempark gesund aufgestellt, die Chempark-Firmen an allen drei Standorten investierten im vergangenen Jahr 1,5 Mrd. Euro in ihre Betriebe, unter anderem in Instandhaltung. Davon die Hälfte, nämlich 750 Mio. Euro am Leverkusener Standort, wohin täglich 34.300 Mitarbeiter – 24.600 von Chempark-Firmen plus 1167 Azubis plus 9600 von Partnerfirmen – zur Arbeit gehen.

Friedrich nennt eine Nettolohnsumme von 1,7 Mrd. Euro; mehr als früher, weil nun darin auch Einmalzahlungen und die Azubilöhne enthalten seien. Leverkusen sei ein gesunder Standort, der wachse. Damit das so bleibe, fordert der Manager Verbesserungen etwa bei Genehmigungsverfahren: „Der Weltmarkt wartet nicht, bis hier irgendwann nach Monaten was genehmigt wird.“ Anbieter in anderen Bundesländern und im Ausland hätte da Vorteile. „Was wir brauchen, ist Bürokratieabbau und eine Beschleunigung bei den Verfahren.“ Und es müsse Verbesserungen an der Infrastruktur geben. Nicht nur bei der A 1-Brücke, sondern auch beim Thema Schiene.