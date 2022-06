In diesem Jahr : Die 1000. Geburt am Klinikum Leverkusen

Die 1000. Geburt am Klinikum Leverkusen

In diesem Jahr

Leverkusen Aaron Jonathan ist da. Das Neugeborene ist das 1000. Baby, das in diesem Jahr im Leverkusener Klinikum auf die Welt gekommen ist.

Am Montag um 0.41 Uhr kam Aaron Jonathan auf die Welt: 3860 Gramm schwer, 56 Zentimeter groß. Ein kleines Wunder. Und bereits das 1000. in diesem Jahr am Klinikum, meldet das Haus. Aaron ist das zweite Kind eines Burscheider Paares. Das hatte sich auch bei dieser Entbindung bewusst für das Klinikum entschieden, erzählten die stolzen Eltern nach der Geburt. Das Kreißsaal-Team um Klinikdirektorin Ines Beyer und die Stellvertretende Leitende Hebamme Kornelia Kollek „erlebt bislang ein geburtenreiches Jahr 2022“, berichtet das Klinikum.