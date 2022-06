Sankt-Hubertus-Schützen feiern vier Tage : Hildegard Hofmeister schießt den Vogel in Neuboddenberg ab

Leverkusen Die Schützen von der Sankt-Hubertus-Bruderschaft feiern wegen des Ukraine-Kriegs in etwas reduzierter Form, aber mit eigener Fankurve und Vorgarten-Kamel.

Das Schützenfest hatte am Freitag im Vereinsheim an der Wasserkuhl mit einer Disco für Jung und Alt begonnen. „Trotz des Gewitters war die Veranstaltung ungewöhnlich gut besucht“, schildert Schriftführer Michael Mahler. Der Tanzabend am Samstag verlief überwiegend ruhig. Auf eine lustige Schaueinlage, die Akteure der Bruderschaft in den Vorjahren stets präsentierten, mussten die Besucher in diesem Jahr aber verzichten, weil die Zeit zum Üben fehlte. Dass die Chancen für ein „normales“ Schützenfest so gut stehen würden, habe man vorher nicht einschätzen können, sagt Mahler. Erst bei einer internen Abstimmung im Mai habe man sich dazu entschieden. Und wegen des Ukraine-Krieges für eine leicht reduzierte Variante ohne Böllern und Preisschießen, aber im Sinne der Traditionspflege. Er könne verstehen, meint der Schriftführer, dass sich einige Schützenvereine zurückgenommen hätten, weil Flüchtlingsunterkünfte in unmittelbarer Nachbarschaft seien.