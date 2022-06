Polizei sucht Zeugen : Sprengversuch an Geldautomat in Küppersteg

Sprengversuch an Geldautomat in Küppersteg

Leverkusen-Küppersteg Hinterlassen haben die Täter einen stark beschädigten Geldautomaten an der Adolf-Kaschny-Straße. Den Versuch, ihn zu sprengen, scheiterte aber letztlich. Wer oder was die Täter gestört haben könnte, versucht die Polizei nun, mit einem Zeugenaufruf herauszufinden.

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte zwischen 1 und 6 Uhr vergeblich versucht, einen freistehenden Geldautomaten an der Adolf-Kaschny-Straße in Küppersteg aufzusprengen, meldet die Polizei. Gegen 6 Uhr am Mittwoch bemerkte demnach ein Zeuge die erheblichen Beschädigungen an dem Gerät und rief die Polizei an.