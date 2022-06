Kommentar : Bei den Abfalltarifen ist die Tonne randvoll

Leverkusen Nach einer neuen Studie zahlen die Leverkusener deutschlandweit die höchsten Müllgebühren. Nun soll überdies die Biotonne kommen, mancher befürchtet weiter steigende finanzielle Lasten. Es ist allerhöchste Zeit für mehr Transparenz.

Alle Jahre wieder. Mancher denkt an den „European Song Contest (ESC)“ bei dem deutsche Vertreter regelmäßig schlecht abschneiden. Doch es ändert sich nichts. So offenbar auch bei der Leverkusener Müllabfuhr. Das Ritual wiederholt sich auf immer gleiche Weise. Der Hausbesitzerverband legt sein Ranking vor. Leverkusen ist Letzter. Stadt und Avea melden Zweifel an Zahlen und der Methodik an.