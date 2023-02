D‘r Zoch im Leverkusen-Dorf am Rhein Hetdörp Alaaf !

Ein ganzes Dorf im kollektiven Freudentaumel: Bei idealem Wetter und super Stimmung zog der 28. Hetdörper Schull- un Veedelszoch am Freitag durch Hitdorf. Rund 20.000 Zuschauer – die Polizei schätzte die Zahl sogar auf rund 25.000 – verfolgten die närrische Parade. Etwa 1000 Teilnehmer – und damit weniger als üblich – sorgten beim närrischen Volk für Frohsinn und reichlich Kamelle. Selbst wenn es an Ideen passend zum Motto „Jeck wie eh und je“ nicht mangelte, so blieb der Narrentreck in diesem Jahr doch gänzlich unpolitisch.