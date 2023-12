Austritt im Leverkusener Chempark Dampfwolke irritiert Fans und Anwohner

Dunkle Wolke über der Stadt? Das erinnerte manchen wohl doch an den Sommer 2021, als es zu verheerenden Explosion mit sieben Toten und 31 Verletzten im Chempark-Entsorgungszentrum in Bürrig kam. Sonntagnachmittag zog erneut eine dunkle Wolke, diesmal vom Chempark in Wiesdorf Richtung Hitdorf. Fußballfans, die die Partie Bayer 04 gegen Frankfurt in der BayArena sehen wollten, fiel die Wolke auf. Viele Besucher haben sich gefragt, was da brennt. Die kurze Antwort darauf: nichts. Bei der Wolke handelte es sich laut Chempark-Betreiber Currenta um einen starken Dampfaustritt bei der Firma Kronos Titan, die im Chempark ansässig ist. Warum sich Sonntag so viel Dampf Bahn brach, konnte Kronos auf Anfrage am Montag nicht sagen.