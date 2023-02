Weiberfastnacht am Jugend-Hotspot Lindenplatz in Leverkusen Tausende Feiernde, 33 Platzverweise, neun Anzeigen

Ganz ohne Reibereien ging es an Weiberfastnacht dann doch nicht zu in der Fußgängerzone und am Lindenplatz in Schlebusch, der seit Jahren als Anlaufpunkt für Jugendliche an dem Tag dient. In der Spitze feierten laut Stadt zeitgleich 1500 Jugendliche auf dem Lindenplatz, über den Tag verteilt steuerten weitaus mehr junge Leute den Platz an. Am frühen Donnerstagabend hatte die Polizei noch von Platzverweisen im mittleren einstelligen Bereich gesprochen – am Freitag meldet die Stadt dann 33 Platzverweise.