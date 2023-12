Leverkusener Sportverein in Not Konto-Alarm beim TV Hitdorf

Was war passiert? Obwohl alle erforderlichen Unterlagen zur Genehmigung und Freischaltung des Kontos eingereicht wurden, hatten die Mitarbeiter des Institutes offensichtlich den bisherigen Schatzmeister gelöscht, aber vergessen, die neue Schatzmeisterin in die Liste der verfügungsberechtigen Personen einzutragen. Mit der Folge, dass das Konto plötzlich gesperrt war. Ohne Ankündigung oder vorherige schriftliche Mitteilung. Witteborg war verzweifelt: „Wir können keine Rechnungen bezahlen, Beiträge abbuchen oder das Honorar der Trainer bezahlen.“ Sollte der Zustand länger anhalten, könnte der Verein unverschuldet in „Schieflage geraten“, unterstrich Witteborg, der die Geschicke des Vereins bis zur jüngsten Wahl fast 20 Jahre geführt hatte.