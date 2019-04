Tanztheater : Tatenlos im tiefen Loch

Leverkusen Bündnis gegen Depression rüttelt mit Tanztheater auf.

Um einer unterschätzten Krankheit mehr Sichtbarkeit zu verleihen, hat das „tanztriebEnsemble“ unter der Leitung von Monika Piechowicz gemeinsam mit betroffenen Frauen des Bündnisses gegen Depression ein aufrüttelndes Tanztheater zu dieser seelischen Krankheit kreiert. Am Samstag wurde das Stück vor rund 80 Besuchern in der Friedenskirche aufgeführt.

Eine junge Frau steht tatenlos zwischen einer Schar von Menschen, die sich, mit sich selbst beschäftigt, im Raum auf und ab bewegen: Die eine hört Musik, die andere joggt herum, eine andere beißt genüsslich in einen Apfel, während eine weitere sich beim Gehen schminkt. Alle laufen an dieser einen Person vorbei, die regungslos und mit leerem Blick gen Horizont schaut. Dann tritt sie plötzlich einen Schritt vor: „Ja, so habe ich mich das ganze letzte Jahr gefühlt“, sagt die junge Frau. „Ich habe teilnahmslos teilgenommen, war dabei, ohne richtig da zu sein. So fühlt sich Depression an.“