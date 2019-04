Spannung unter Weltraumforschern : Ereignishorizont-Teleskop soll Schwarzes Loch sichtbar machen

Paris Schwarze Löcher sind bislang dem Blick des Menschen entzogen - niemand hat je eines direkt gesehen. Das soll sich mit dem sogenannten Ereignishorizont-Teleskop ändern. Am Mittwoch werden weltweit zeitgleich die ersten Ergebnisse vorgestellt.

Schwarze Löcher sind absolut schwarzen Stellen, die noch schwärzer als das All selbst sind und verschlingen alles. Denn die aus ihrer Gravitation resultierende Anziehungskraft ist so stark, dass selbst elektromagnetische Wellen ihr nicht entkommen. Kein Licht - kein Bild. Oder vielleicht doch? Am Mittwoch könnte sich das ändern, wenn internationale Wissenschaftler die ersten Ergebnisse des Projekts Event Horizon Telescope (EHT) vorstellen.