Mai-Bäume und - Tänze : Wo wird in den Mai getanzt, wo gibt es Mai-Bäume?

Bald gibt es wieder bunt geschmückte Maibäume. Foto: Mark Mocnik

Leverkusen Ein schöne alte Tradition ist es, seiner Liebsten oder – in Zeiten der Gleichberechtigung – seinem Liebsten einen stattlichen Maibaum in der Nacht zum 1. Mai zu „setzen“. Doch wo gibt es die Exemplare, die später mit bunten Krepp-Bändern verziert so manche Hauswand schmücken?

Wir haben ein paar Tipps, wo man am Dienstag, 30. April, fündig wird. Beispielsweise im Forsthaus Neuendriesch 1 im Bürgerbusch. Dort werden frisch geschlagene Birken von 13 bis 17 Uhr verkauft, die je nach Größe zwischen 15 und 30 Euro kosten. Auch am Haupteingang des Neulandpark (Nobelstr. 91) werden vom Forstamt Maibäume verkauft. Junge Birken in verschiedenen Längen gibt es dort zum Stückpreis von zehn Euro. „Tree for Free“ heißt es dagegen am gleichen Tag in Leichlingen, wenn die Junge Union von 16 bis 17 Uhr im Brückerfeld Maibäume abgibt.

In den Mai hineintanzen oder -feiern kann man natürlich am Dienstag, 30. April, auch: Beispielsweise im Kulturausbesserungswerk an der Kolberger Straße 95a ab 19.30 Uhr. Dort steht der Abend unter dem Thema „Kabarett und Tanz in den Mai“. Eintrittskarten gibt es ab 17,80 Euro. „Rock in den Mai“ heißt es dagegen im Topos (Hauptstraße 134). Dort wird die Formation „Stiller Hans“ für Musik sorgen, bevor eine Maikönigin gewählt wird. Eintritt: zehn Euro. Walzer, Tango und anderes wird dagegen im Erholungshaus (Nobelstraße) ab 20 Uhr im Mittelpunkt stehen, wenn die Leverkusener Band Greencard zum „Tanz in den Mai“ aufspielt. Eintritt: 15 Euro. Leider ausverkauft.

Nicht so beschaulich wird es dagegen am gleichen Abend im Scala-Club (Uhlandstraße) zugehen, wenn The Legendary Ghetto Dance Band und Ramönsche ab 20 Uhr bei „Ab in den Mai“ auf der Bühne stehen. Eintritt: 16,80 Euro. Auch im Saal Norhausen, (Felderstraße 17) wird es wieder hoch hergehen, wenn DJ Waldemar ab 20 Uhr deutsche Schlager und später aktuelle Chart-Hits auflegt. Eintritt zehn Euro an der Abendkasse (Vorverkauf acht Euro). Abtanzen auf allen Ebenen im Forum oder Chillen in der Piano-Lounge ist dagegen bei „Lucky’s Ü30 Party“ ab 20 Uhr das Motto. Eintrittskarten kosten 13 Euro.

(mw)