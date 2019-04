Hauptversammlung : Proteste gegen Bayer – Baumann entschuldigt sich für Info zu Jobabbau

Umweltschutzaktivisten demonstrieren vor der Bayer-Hauptversammlung in Bonn gegen den Monsanto-Deal. Foto: REUTERS/THILO SCHMUELGEN

Leverkusen/Bonn Baumann bereut bei Hauptversammlung in Bonn öffentlich Info-Politik gegenüber den Mitarbeitern. Massive Kritik an Vorstand und Aufsichtsrat.

Bayers Aufsichtratschef Werner Wenning wusste, was die Stunde geschlagen hat: „Dieses ist keine Routine-Hauptversammlung, Bayer hat starke Kursverluste hinnehmen müssen, das bedauern wir sehr“, sagte Wenning zum Auftakt des Aktionärstreffens in Bonn. Doch seine Entschuldigung macht die Kursverluste nicht ungeschehen: 40 Prozent hat die Aktie seit August 2018 verloren, als der Konzern erstmals wegen des Unkrautvernichters Glyphosat zu Schadenersatz verurteilt wurde.

Und so ging es im World Conference Center, zu dem 3600 Aktionäre gekommen waren, hart zur Sache. Während vor der Tür, wie bei Bayer üblich, Umweltschützer demonstrierten, machten im Saal die Aktionäre ihrem Zorn Luft. Stundenlang prasselte auf Aufsichtsrat und Vorstand Kritik ein – wegen der Monsanto-Übernahme, wegen Glyphosat, wegen des Kursverfalls und wegen des Jobabbaus.

Wer bei Bayer arbeite, müsse sich heute vor Familie und Freunden dafür rechtfertigen, kritisierte Gudrun Beumann, Aktionärin und Betriebsrätin. Das sei früher anders gewesen. Zugleich kritisierte sie die Art, wie der Vorstand im November den Stellenabbau angekündigt hatte. Bayer hatte damals den Abbau von 12.000 seiner 118.000 Stellen und die Schließung der nagelneuen Pharmafabrik für das Blutermedikament Faktor 8 in Wuppertal verkündet. Zu Wuppertal habe es nur einen lapidaren Zweizeiler gegeben, obwohl die innovative Fabrik zuvor hochgelobt worden sei. „Die Mitarbeiter wurden total allein gelassen. Auch Führungskräfte waren ahnungslos, viele hatten Tränen in denn Augen.“ Nun solle die Fabrik noch vor der Inbetriebnahme am 30. September endgültig eingemottet werden. „Das ist nicht Bayer-like.“