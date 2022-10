Antrag im Stadtrat : Grüne wollen „Hauptbahnhof Leverkusen“

Leverkusen Bahnhof Leverkusen-Mitte – das ist den Leverkusener Grünen zu klein. Sie wollen den zentralen Bahnhof der Stadt in „Hauptbahnhof Leverkusen“ umbenennen und haben jetzt einen entsprechenden Ratsantrag eingebracht.

Die Begründung lautet so: Die Ausbauarbeiten am Bahnhof Leverkusen-Mitte seien im vollen Gange. Für das Postgelände stünden weitere Umbaumaßnahmen an. Ein „neues, modernes und würdiges Bahnhofsgebäude“ solle entstehen. Hinzu komme der „preisgekrönte Busbahnhof“, der auch Anfahrtsstelle für Fernbusse sei und eine wichtige Hauptverkehrsachse in der Stadt darstelle. „Diese wichtige und richtige Entwicklung in Wiesdorf und den damit verbundenen regionalen und innerstädtischen Stellenwert gilt es, sichtbar zu machen. Leverkusen ist die einzige Stadt dieser Größenordnung in Deutschland, die keinen Hauptbahnhof besitzt (und das als weltbekannte Stadt)“, heißt es in einer Pressemitteilung der Grünen weiter.