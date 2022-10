Bergische Wirtschaft : Im Mittelstand überwiegt die Skepsis

Kurt Ludwigs (l.) und Creditreform-Geschäftsführer Ole Kirschner (r) präsentierten die Umfrageergebnisse über die Wirtschaftslage im Mittelstand im Herbst 2022. Foto: Uwe Vetter

Solingen / Remscheid / Leverkusen Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform untersuchte die Wirtschaftslage der Mittelständler in Solingen, Remscheid, Leverkusen und Umgebung.

Der Mittelstand in der Region Solingen, Remscheid, Leverkusen und Umgebung kann zwar auf erfolgreiche sechs Monate zurückblicken. Aber er schaut betrübt in die Zukunft“, sagte am Freitag der Geschäftsführer der Wirtschaftsauskunftei Creditreform, Ole Kirschner. Dazu hatte das Unternehmen Mittelständler befragt, die Antworten von 190 Unternehmen wurden in der Analyse „Wirtschaftslage Mittelstand herbst 2022“ verarbeitet. „Es gibt rund 3100 mittelständische Unternehmen im Untersuchungsgebiet, fast 80 Prozent davon beschäftigen zwischen zehn und 50 Mitarbeiter.

Vor allem den Blick in die nahe Zukunft sehen die Mittelständler „sehr besorgt und mit Skepsis“, sagte der Creditreform-Geschäftsführer. „Man weiß nicht, was auf einen zukommt“, ergänzte Kirschner auf die Geschäftserwartungen im nächsten Halbjahr. Nur noch 15,7 Prozent der Firmen (Vorjahr 35,6 Prozent) gehen derzeit davon aus, dass sich ihre Geschäftslage in den nächsten sechs Monaten verbessern wird. 37,1 Prozent befürchten dagegen eine Verschlechterung. 47,1 Prozent der Betriebe erwarten eine gleichbleibende Geschäftslage.

Info Weniger Erträge und Investitionen Investitionen Nur noch 49,3 Prozent berichteten bei der Herbst-Umfrage Mittelstand der Creditreform von Investitionsvorhaben im nächsten Halbjahr. 62,9 Prozent waren es im Vorjahr. Erträge Nur noch ein Viertel der von der Wirtschaftsauskunftei befragten Firmen erwartet steigende Erträge für die nächsten Monate, während 32 Prozent von Ertragsrückgängen ausgehen.

Signifikante Unterschiede sind bei den Erwartungen aber im Branchenvergleich zu sehen. Die zuversichtlichsten Unternehmen machte die Herbst-Umfrage der Creditreform bei den Dienstleistern aus. 22 Prozent der Betriebe erwarten eine positive Geschäftsentwicklung, 56 Prozent eine konstante Lage. Bei den Bau- und baunahen Unternehmen rechnen zwei Drittel mit einer konstanten Entwicklung, ein Drittel befürchtet Einbußen. In der Industrie sehen 19 Prozent eine Verbesserung, allerdings gehen 52 Prozent davon aus, dass sich die Geschäftslage verschlechtert.

Am skeptischsten sind die Prognosen im Handel – das hatte zu Beginn dieser Woche bereits die Bergische Industrie- und Handelskammer (IHK) in ihrer Konjunkturumfrage ermittelt. Nach Angaben der Creditreform erwarten nur neun Prozent der Händler eine Verbesserung, 55 Prozent befürchten jedoch eine negative Geschäftsentwicklung. „Vor allem in dieser Branche haben die Sorgen mit Blick auf die Zukunft dramatisch zugenommen“, sagte Ole Kirschner.

Aktuell hat die Wirtschaftsauskunftei aber keine Anzeichen dafür, dass in der Region Solingen, Remscheid, Leverkusen und Umgebung schon vermehrt Insolvenzen aufgetreten sind. Zumal die auch den Mittelstand belastenden Energie- und Rohstoffpreise je nach Branche unterschiedlich stark ausfallen. „Es sind zurzeit gegenüber dem Vorjahr eher weniger Insolvenzen zu verzeichnen. Neue Zahlen werden wir zu Beginn des Jahres 2023 ermitteln“, kündigte der Creditreform-Geschäftsführer an.

Die mittelständischen Firmen mussten zwar in der jüngsten Vergangenheit überwiegend teurer einkaufen, aber sieben von zehn Befragten berichteten, dass sie höhere Preise am Markt durchsetzen konnten. „Der Mittelstand hat in den vergangenen sechs Monaten auch neue Stellen geschaffen, und zwar rund 2000 in der Region“, erklärte Ole Kirschner. Vor allem im Dienstleistungsbereich, gefolgt von der Industrie, den Bauunternehmen sowie den Händlern entstanden neue Arbeitsplätze.