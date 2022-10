Leverkusen: „Vernetzt für Kids“ hilft Kindern aus Suchtfamilien​

Leverkusen Die Zahl der Kinder, die in Leverkusen in suchtbelasteten Familien aufwachsen, ist alarmierend. Hilfsprojekte sollen ihnen helfen.

Suchterkrankungen sind heutzutage immer noch ein Tabuthema in der Gesellschaft. Erst recht, wenn das Problem innerhalb der eigenen Familie auftritt. Und das ist wahrscheinlicher, als es zunächst den Anschein macht. Basierend auf einer Studie der Bundesregierung wachsen in Leverkusen aktuell mehr als 6000 junge Menschen in suchtbelasteten Familien auf.

An diesen Resultaten will das Projekt „Vernetzt für Kids“ anknüpfen, so Nowak. Dafür sind zwei Aspekte wichtig. Zum einen wurde für die Familien ein Kreativworkshop ins Leben gerufen, der das erste Mal im September stattfand. Das nächste Treffen, die „Weihnachtswerkstatt“, ist für den 26. November in den Räumen der Suchthilfe in der Pfarrer-Schmitz-Straße 9 von 14 bis 17 Uhr geplant.