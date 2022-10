Leverkusen : Bürgerstiftung unterstützt Flutopfer mit Spenden

Leverkusen Eine stolze Bilanz der Hilfe hat der Vorstand der Bürgerstiftung Leverkusen (BSL) jetzt bei seiner jüngsten Vorstandssitzung gezogen.

„Als Bürgerstiftung konnten wir den Betroffenen in enger Zusammenarbeit mit der Fluthilfe der Stadt Leverkusen mit Spendengeldern in Höhe von 1,75 Mio. Euro finanziell unter die Arme greifen“, sagt der Vorsitzende Manuel Bast. „Es wurden annähernd 800 Haushalte und über 20 betroffene Vereine finanziell unterstützt.“

Aktuell läuft die Spendenaktion „Leverkusen für die Ukraine“. Es wurden bereits mehr als 100.000 Euro an Spenden gesammelt. „Diese Gelder helfen immens, um die Rahmenbedingungen für die Flüchtlinge zu verbessern“, sagt Oberbürgermeister Uwe Richrath . „In enger Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Integrationszentrum wird der Bedarf für die Flüchtlinge ermittelt. So konnten mit den Spenden bereits Sprachkurse, Lernmaterialien, Spiel- und Eltern-Kind-Gruppen sowie Anschaffungen zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben finanziert werden.“

In der Sitzung wurde in Summe über die Vergabe von Spendenmitteln in Höhe von mehr als 100.000 Euro entschieden. So werden verschiedene soziale und kulturelle Einrichtungen sowie (Behinderten-)Sportvereine gefördert. Ebenfalls wird wieder der Wildpark Reuschenberg zur Instandsetzung der Tiergehege unterstützt. Der Förderverein der Musikschule der Stadt Leverkusen erhält aus dem eigenen Stiftungsfonds „Bürger für Musikschule“ Spendenmittel. Zudem werden wieder Budgets für ein Auslandsschuljahr und für berufliche Potenzialanalysen für interessierte Schüler bereitgestellt.