Leverkusen: Arbeitskreis zum Autobahnausbau gegründet​

Leverkusen Der Widerstand Leverkusens gegen die geplanten Autobahnprojekte des Bundes formiert sich. A1 und A3 sollen jeweils achtspurig ausgebaut werden.

Am Freitag hat sich der „Arbeitskreis Politik und Stadtgesellschaft (Initiativen) für den Autobahnausbau in Leverkusen einschließlich PWC-Anlage“ zu seiner ersten konstituierenden Sitzung getroffen. Ziel des Kreises ist laut Stadtverwaltung, gemeinsame Strategien zu entwickeln, um getreu des Slogans „Keinen Meter mehr!“ (https://keinenmetermehr.de) gegen den geplanten Autobahnausbau vorzugehen. Vorgesehen ist ein oberirdischer achtspuriger Ausbau der A1 und A3. Auch will sich das Gremium gegen den Bau der Lkw-Rastanlage auf Leverkusener Stadtgebiet wenden.