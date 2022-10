Flow Fine Art Gallery in Hitdorf : Werke, die aus dem Rahmen fallen

Info

Schau Die Ausstellungseröffnung in der Galerie Flow Fine Art, Rheinstraße 54 in Hitdorf, ist am Sonntag, 23. Oktober, um 11 Uhr. Zu sehen sind die Beiträge bis zum 26. Februar während der regulären Öffnungszeiten, außerdem bei der Leverkusener Kunstnacht am Freitag, 28. Oktober, ab 18 Uhr.