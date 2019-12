Siegerehrung : „Erzähl mir vom Licht“: MSO kürt Schreibaktion-Sieger

Mehr als 50 Schüler aller Altersstufen beteiligten sich beim 31. Schreibwettbewerb der Marienschule

Vor 31 Jahren wurde an der Marienschule (MSO) erstmals zu einem Schreibwettbewerb aufgerufen. Viele Autoren aller Stufen beteiligten sich seitdem Jahr für Jahr. Inzwischen haben mehrere Schülergenerationen ihren Abschluss gemacht, und Lehrerin Elke Heise, die den Wettbewerb ins Leben rief und ausrichtete, ist 2018 in den Ruhestand verabschiedet worden. Doch die Tradition lebt weiter, weil sie ihren Kollegen Magnus Anschütz frühzeitig dafür begeistern konnte.

Der 31. Schreibwettbewerb, sein zweiter in Eigenregie, traf bei den Schülern aller Altersstufen auf dieselbe Begeisterung wie bei seiner Vorgängerin. Am Donnerstag wurden die Siegerbeiträge in den drei bei einer Feier vorgestellt. Die war besonders stimmungsvoll, weil Anschütz die Lesung mit Preisverleihung vom eher nüchternen Atrium in das Atelier über dem gläsernen Treppenhaus verlegt hat. Wie bisher gab es ein gemeinsames Thema, das genau genommen nur ein Stichwort ist, um den Autoren und ihrer Fantasie viel Freiraum zu lassen. Auch stilistisch war alles erlaubt – von der Fantasygeschichte über den Sachtext bis zum Gedicht.