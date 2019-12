Remigius-Krankenhaus Opladen : Boxer kämpft sich zurück ins Leben

Opladen Bernd Müller erlebt Krebsdiagnose, OP, Chemo und künstliches Koma – und Hilfe im Remigius-Krankenhaus über das rein Medizinische hinaus.

Da traf ihn im Frühjahr ein unerwarteter Schlag in Form einer ärztlichen Diagnose: ein Tumor im Magen. Der hatte ihm schon seit einiger Zeit Probleme bereitet, bis er die Symptome nicht mehr ignorieren konnte. „Dann kam ich hier angekrochen“, erzählt der 67-Jährige beim Gespräch im Chefarztzimmer von Dirk Wassenberg, der sichtlich erfreut ist, dass sein Patient wieder auf bestem Wege in ein normales Leben ist. Nach einem harten halben Jahr. „Die Meisten denken nach einer solchen Diagnose, dass sie in einer Uniklinik oder einem großen Klinikum besser aufgehoben sind“, sagt der Chirurg. Aber Müller hatte sich bewusst für das Remigius-Krankenhaus entschieden, nachdem er sich im Internet kundig gemacht hatte. „Dr. Wassenberg hat einen superguten Ruf“, hat er da herausgefunden. „Ich habe das nie bereut.“ Was auch daran liegt, dass im Opladener Krankenhaus nicht nur aus medizinischer Sicht alles Mögliche für ihn getan wurde. In den acht Wochen, die er im Remigius-Krankenhaus verbrachte, hat hat sich ein persönliches Verhältnis zwischen Patient und Arzt entwickelt. Beide begrüßen sich mit Ghetto-Faust und machen Scherze. „Jeder will als Mensch gesehen werden“, sagt Wassenberg, „gerade in der onkologischen Behandlung.“ Da habe ein kleineres Haus seine Vorteile, nämlich den der kurzen Wege und des Austauschs zwischen den Fachdisziplinen. Man kennt sich.