Fahndung in Leverkusen : Maskierte Räuber überfallen VR-Bank in Küppersteg

Maskierte Räuber überfallen VR-Bank in Küppersteg

Fahndung in Leverkusen

Küppersteg Die Polizei fahndet aktuell nach einem Duo, das gegen 11.50 Uhr die VR-Bank-Filiale in Küppersteg überfallen hat. Die Täter flüchteten mit Beute in unbekannter Höhe.

Gegen 11.50 Uhr am Freitag betrat ein maskierter Täter mit Pistole in der Hand die Filiale der VR-Bank an der Küppersteger Straße, bedrohte die Mitarbeiter und forderte die Herausgabe von Geld.