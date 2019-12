Plakataktion in Quettingen : Polizei fahndet nach Bankräuber

Die Polizei sucht nach einem Bankräuber, der in Köln-Mülheim äußerst brutal vorging. Es gibt Verbindungen nach Quettingen. Foto: Michael Scholten

Quettingen Rund ein Jahr nach dem brutalen Raubüberfall auf eine Filiale der Western-Union-Bank in Köln-Mülheim, hat die Polizei eine Plakataktion in Köln und Leverkusen gestartet. Rückblick: Am 11. Dezember 2018 hatte der Täter einen Bankangestellten (34) mit einer Waffe bedroht und in den Tresorraum gezwungen.

Dort schlug er ihn zu Boden, entnahm dem Tresor mehrere Tausend Euro und flüchtete. Am Freitag hat die Polizei etwa Plakate an der Ecke Lützenkirchener/Feld­straße aufgehangen. Kriminalhauptkommissar Marcus Schmalfeldt begründet: Bei der Fahndung wurden Bezüge nach Quettingen festgestellt. Dass die Aktion ein Jahr nach der Tat stattfindet, sei nicht ungewöhnlich. Polizei-Sprecher Thomas Held ergänzt, mit der Aktion einen Anstoß im Ermittlungsverfahren bezwecken zu wollen. Die Bank hat für Hinweise, die zur Aufklärung des Sachverhaltes oder Ergreifung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt. Hinweise nimmt die Polizei unter 0221 229-0 entgegen.

(rr)