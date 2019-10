„In the Heights" : Der Traum vom besseren Leben

Mit „The Wiz – der Zauberer von Oz“ begeisterte das Junge Musical zuletzt das Publikum. Rührend und kunterbunt soll auch die neue Produktion werden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Das Junge Musical Leverkusen studiert „In the Heights“ ein.

Nachdem das Junge Musical Leverkusen mit „The Wiz - Der Zauberer von OZ“ zuletzt einen Klassiker herausgebracht hat, wagt sich der Verein nun an eine deutlich jüngere Geschichte, die auch mit neuen Herausforderungen wie Rap, Latino und HipHop-Einflüssen verbunden ist. Während in den letzten Jahren magische Geschichten und Fantasiefiguren im Vordergrund standen, heißt es jetzt: back to reality.

Im März 2020 wird die frisch renovierte Opladener Festhalle in das New Yorker Viertel Washington Heights verwandelt. Dort nämlich spielt das mehrfach ausgezeichnete Musical „In the Heights“ an drei heißen Sommertagen. Musik und Texte hat Lin-Manual Miranda geschrieben, das Buch stammt von Quiara Algeria Hudes. Erzählt wird die Geschichte von jungen Menschen hispanischer Herkunft, die mit Problemen wie Integration, Existenzangst, Diskriminierung und natürlich der Liebe zu kämpfen haben.

Im Fokus der Geschichte stehen dabei die Bewohner des New Yorker Viertels Washington Heights, die von einem besseren Leben träumen. Einer dieser Bewohner ist der im Viertel sehr bekannte Usnavi, ein Bodega-Besitzer, der sich um die alte kubanische Dame Abuela Claudia – sie ist die gute Seele des Viertels – kümmert. Er träumt vom Lottogewinn, um zurück in die Heimat Dominikanische Republik ziehen zu können. Neben dem Geldsegen fehlt aber noch ein weiterer Baustein auf seinem Weg zum Glück und der liegt direkt im Schönheitssalon nebenan. Dort arbeitet die schöne und zugleich impulsive Vanessa, in die Usnavi verliebt ist. Auch Nina hatte große Träume und schaffte es als erste aus dem Viertel heraus an die renommierte Universität Stanford. Nach einem Jahr kehrt sie nun zu ihrer Familie in die Washington Heights zurück, verschweigt ihren Eltern aber den wahren Grund ihrer Rückkehr. Sie vertraut sich zunächst nur Benny an, der im Limousinenservice ihres Vaters angestellt ist.

So kämpft jeder einzelne Bewohner mit seinen eigenen Problemen, immer auf der Suche nach dem Weg aus dem Viertel heraus. „Es wird also sehr bunt, energetisch und emotional“, verspricht Regisseurin Nadine Söhnert. Von ganz kleinen Szenen und ruhigen Solonummern, bis zu großen Tanz- und Ensemblenummern oder von fast schon ekstatischer Partystimmung bis zu großer Trauer enthält dieses Stück alles, was das Musicalherz begehrt. „Sie sollten Ihre Taschentücher also auf keinen Fall vergessen“, freut sich Söhnert auf das kommende Projekt.

Das „Junge Musical Leverkusen“ ist ein gemeinnütziger, junger, dynamischer Verein, der seit Mai 2008 regelmäßig große Musical-Produktionen mit Live-Musik, Gesang und Tanz auf die Bühne bringt. Der Verein arbeitet ehrenamtlich und fördert Jugendliche und junge Erwachsene in ihrer Kreativität, Selbstständigkeit und stärkt ihr Selbstbewusstsein.