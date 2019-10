Versuchte Vergewaltigung : Trio greift junge Frau an – Kripo sucht Zeugen

Trio greift junge Frau an – Kripo sucht Zeugen

Leverkusen (bu) Drei Unbekannte haben am Montagabend eine junge Frau angegriffen. Die Kripo ermittelt wegen versuchter Vergewaltigung und sucht Zeugen.

Gegen 22.50 Uhr unterquerte die junge Frau laut Polizeibericht auf einem Fußweg die „Stelzenbrücke" in Richtung Nobelstraße. Auf einer unbeleuchteten Fußgängerbrücke über der Dhünn stießen die dunkel gekleideten Täter die Frau von hinten zu Boden. Mehrfach rief das Opfer um Hilfe. Dann bemerkte die Frau einen Radfahrer, der vom Europaring kommend den Radweg entlang der Dhünn in Richtung Nobelstraße befuhr. Daraufhin ließen die Verdächtigen von der am Boden liegenden Frau ab und flüchteten. Hinweise unter 0221 229-0.