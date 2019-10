Das ist los am Wochenende : Obstmarkt, Jazz und Erntedank

Karneval an Erntedank: In Witzhelden geht es am Sonntag kunterbunt zu. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Das Wochenende hat in Leverkusen und Leichlingen wieder eine Menge zu bieten. Da dürfte sich für jeden Geschmack etwas finden lassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

An diesem Wochenende kommt bestimmt keine Langeweile auf. Einen Familienausflug wert ist auf alle Fälle der Leichlinger Obstmarkt, der heute, 3. Oktober, um 9.30 Uhr öffnet. Auf dem Gelände an der Balker Aue gibt es nicht nur knackiges Obst, Gemüse und Zuchtpilze, sondern auch jede Menge Kunsthandwerk. Insgesamt sind 130 Ständen auf dem 10.000 Quadratmeter großen Gelände aufgebaut. Besonders schön als Erinnerung: Im „Fotostudio 1900“ können sich die Besucher in historischen Kostümen fotografieren lassen. Der Obstmarkt ist vom 3. bis 6. Oktober jeweils von 9.30 bis 18.30 Uhr geöffnet. Eintritt für Besucher ab 14 Jahren: 3,50 Euro. Kostenloser Pendelbusverkehr ab Innenstadt zum Obstmarkt-Gelände und zurück!

Jazz wird im Heisenberg-Gymnasium geboten. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Wer kennt sie nicht „Die Sendung mit der Maus“: Sie hat heute, 3. Oktober, zum bundesweiten „Türöffner-Tag“ aufgerufen. Kinder und Familien können bei freiem Eintritt Sachgeschichten live erleben. Auch die Musikschule „Stern-Art“ in Opladen (Schillerstraße 4) öffnet aus diesem Anlass ab 11 Uhr ihre musikalischen Türen! Auf die Besucher wartet ein tolles Programm, bei dem sie unter anderem verschiedene Instrumente kennenlernen können.

„Jazz at the Heisenberg“ heißt es am Samstag, 5. Oktober, im Werner-Heisenberg-Gymnasium. Von 12 bis 16 Uhr findet das traditionelle Gospel- und Jazzfestival statt. Auf zwei Bühnen können die Zuhörer professionelle Bands und Schülergruppen des WHG erleben. Mitwirkende sind: der Life Gospel Choir (Düsseldorf), der Leverkusener Singer-Songwriter Arthur Horváth, das Blue Art Orchestra (Bergisch Gladbach), die Bayer Bigband und der „Heisenberg Gospelstars“ Projektchor. Eintritt frei, Spenden erbeten.

Wer Heiraten möchte, muss frühzeitig planen: Beispielsweise welches Brautkleid und welcher Blumenschmuck es sein soll, wer die Hochzeitstorte liefern darf, wo es individuelle Trauringe gibt und wo stilvoll gefeiert werden kann. Zu all diesen Fragen gibt es Antworten: und zwar auf der 1. Hochzeitsmesse, die am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 16 Uhr im „Alten Bahnhof Burscheid (Montanusstraße 15a) stattfindet. Dort präsentieren die Leverkusener Unternehmen Brautmoden Buse, Goldschmied Hubert Kierdorf und Konditorei Willeke alles was Brautleute interessieren könnte.

In Wiesdorf dreht sich am Wochenende alles um Umwelt, Mode und Shopping. Herbstfest, Umweltbörse und verkaufsoffener Sonntag mit Model-Contest sorgen garantiert wieder für eine volle Innenstadt. Achtung: geänderte Verkehrsführung!

Ganz Witzhelden steht am Samstag und Sonntag Kopf. Das Höhendorf feiert sich und das Erntedankfest. Eröffnet wird es von Erntekönigin Nicole Wiendl am Samstag um 16 Uhr. Höhepunkt ist der Festzug zum Erntedank am Sonntag. Er startet um 14.30 Uhr auf der Leichlinger Straße. Unter dem Motto „Witzhelden – Dorf voll Fantasie“ ziehen dann rund 50 bunte Fußgruppen, Festwagen und Musikkapellen mit viel Sinn für Humor durch die Witzheldener Straßen.

(mw)