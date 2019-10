Umweltbörse : Neuer Wanderpokal für Umweltfreunde

Alexander Lünenbach und Julius Busch (re.) zeigen Beispiele nachhaltiger Kunst als Vorlage für den Pokal. . Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Die Umweltbörse will am verkaufsoffenen Sonntag Tipps für den Alltag geben. Höhepunkt ist eine Kunstaktion mit Besuchern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sarah Neu

Von selbstgebauten Solarautos bis zu schicken Täschchen aus alter Kleidung – die Umweltbörse bietet Besuchern neben zahlreiche Möglichkeiten, Informationen zum Thema „Nachhaltigkeit“ zu sammeln, auch Gelegenheit, selbst Hand anzulegen. Von 10 bis 17.30 Uhr verwandelt sich der Platz vor der Rathausgalerie in eine zukunftsorientierte Ständelandschaft.

„Um die Menschen zu erreichen, ist es gut, dass sich sowohl die Stadtverwaltung, Vereine und Institutionen aus ihren Außenstellen an einem Ort zusammenfinden“ ,sagt Umweltdezernent Alexander Lünenbach. „Wir hoffen, dadurch möglichst viele Besucher für Umweltbewusstsein zu sensibilisieren.“ Die Umweltbörse soll spielerisch, aber mit viel „Know-How“ zeigen, wie sich durch einfache Maßnahmen Nachhaltigkeit in den Alltag bringen lässt, betont Projektkoordinatorin Britte Meyer.

Die Angebote sind vielfältig. Wer sich bisher noch nicht an die neuen Leihfahrräder der Wupsi getraut hat, kann sie testen. Zudem informiert das Busunternehmen über das neue Liniennetz, das Ende August gestartet ist. Am Stand des Naturgut Ophoven können sich Groß und Klein an selbstgebastelten Solarautos versuchen und darauf hoffen, dass sich die nötigen Sonnenstrahlen den Weg durch die Wolken finden. Wer häufiger Fahrrad fährt und seinen Drahtesel vor Diebstahl schützen möchte, kann das am Stand des ADFC von 13 bis 18 Uhr bei einer kostenpflichtigen Fahrradcodierung tun.

Info Tipps für Nachhaltigkeit vor dem Rathaus Umweltbörse mit zahlreichen Ständen und vielfältigen Infos zu einem nachhaltigen Konsum im Alltag. Wo? Rathausvorplatz Wiesdorf Wann? Sonntag, 6. Oktober, 10 bis 17.30 Uhr

Höhepunkt der Umweltbörse ist die interaktive Kunstaktion, bei der sechs Künstler und Besucher Kunstwerke aus unbrauchbaren Wertstoffen erstellen. Am Ende des Tages wird ein Kunstwerk zum Nachhaltigkeits-Wanderpokal erkoren. Diese Trophäe wird zukünftig an Leverkusener Projekte verliehen, die sich durch besonderen Umweltschutz auszeichnen. „Wir hoffen, dass sich viele Zuschauer trauen, auch selbst den Schraubenzieher in die Hand zu nehmen und ein Teil des Kunstwerkes werden“, berichtet der Hitdorfer Künstler Julius Busch. Wissbegierigen stehen die Verbraucherzentrale, der Energieversorger EVL und der Naturschutzbund (Nabu) mit Informationen und Beratung zur Verfügung. Themen sind unter anderem energiesparendes Heizen, Dachbegrünung und die Vermeidung von Plastikmüll. Kaffeeliebhaber aufgepasst: An den Ständen der Umweltbörse werden wiederverwendbare Kaffeebecher verschenkt. Wer mit einem dieser Becher dem benachbarten Café „Espresso Perfetto“ vorbeischaut, bekommt einen Kaffee gratis ausgeschenkt, natürlich aus Fairtrade-Kaffeebohnen.