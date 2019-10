Stadtmusikanten : Dynamische Band mit großem Repertoire

Die Stadtmusikanten in Geburtstagslaune.Bei einem Konzert in der Musikschule zeigten sie Spielfreude. Foto: Stadt

Leverkusen Die Leverkusener Stadtmusikanten wurden vor 40 Jahren gegründet. Zum Geburtstag gab das integrative Orchester ein Jubiläumskonzert.

Übrigens: Seine Liebe und die Leidenschaft zur Musik hat Hupperten wohl schon zu Lebzeiten an seinen Sohn Pit Hupperten vererbt, dem über die Grenzen Leverkusens hinaus bekannten Musiker und Bläck Fööss-Mitglied. Der habe schon als kleiner Junge das Keyboard bei den „Leverkusener Stadtmusikanten“ bedient, hieß es.

Jeder, der die „Stadtmusikanten“ in der Vergangenheit schon einmal gehört habe, werde sich vermutlich über das veränderte Klangerlebnis wundern, dass sich Zuhörern biete, seit Musikschullehrer Ralf Müller vor rund eineinhalb Jahren die Leitung übernommen habe, sagte Musikschulleiter Jürgen Ohrem. Der Stil sei anders, insgesamt dynamischer und zeitgemäßer. Michael Ostendorf, der gemeinsam mit seinem Sohn ebenfalls in der Gruppe musiziert, beschrieb den Wandel so: „Früher waren wir ein Orchester, jetzt sind wir eine Band.“