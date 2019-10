Programm 2020 : Geschichtsvereine bieten Reisen an historische Orte an

Leverkusen (RP) Unter dem Motto „Geschichte vor Ort“ bieten der Opladener und der Jülicher Geschichtsverein zusammen mit dem Leverkusener Reisebüro Herweg im kommenden Jahr wieder Tagesfahrten und Studienreisen zu historisch bemerkenswerten Orten und Ausstellungen an.

Zwei weitere Studienreisen führen für jeweils fünf Tage zur sächsischen Landesausstellung „Boom – 500 Jahre Industriekultur in Sachsen“ und ihre verschiedenen Ausstellungsorte sowie unter dem Motto „Städte-Klöster-Glaubenswelten in Süddeutschland“ unter anderem zu den Landesausstellungen „Stadt befreit“ in Aichach und Friedberg sowie „Klöster und Klosteranlagen in Südwestdeutschland“ in Konstanz. Für einen Teil der Reisegruppe besteht die Möglichkeit zur Teilnahme an den Passionsspielen in Oberammergau, während die restliche Gruppe Augsburg besichtigt. Eine Besonderheit ist die dreitägige Reise „Auf den Spuren der Römer an der Mosel“, mit Verkostungen zu römischen Ess- und Trinkgewohnheiten.