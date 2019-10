Amtsgericht : Prügel und Bisse – Streit auf Verlobungsfeier eskaliert

Foto: ddp Eine Verlobungsfeier eskalierte – die Kontrahenten trafen sich jetzt im Gerichtssaal wieder.

Leverkusen Die Verlobungsfeier jenes zukünftigen Ehepaares ist normalerweise ein Tag der Freude und der Geselligkeit. Für einen jungen Mann, seine Verlobte und weitere Gäste endet die Feierlichkeit im Sommer vergangenen Jahres mit einer wilden Prügelei.

Unter Alkoholkonsum entflammt ein Streit, an dessen Ende blanke Gewalt steht. Jetzt sahen sich die Beteiligten vor dem Amtsgericht Leverkusen wieder.

Angeklagt ist ein 24-Jähriger. Er soll in der Nacht seiner Verlobungsfeier, zum 3. Juni 2018, zuerst seine Verlobte und anschließend den zukünftigen Trauzeugen laut Anklage „körperlich misshandelt“ haben. Er habe gegen 4.30 Uhr in der Wohnung des zukünftigen Trauzeugens zunächst seine Verlobte gewürgt. Daraufhin habe sein Trauzeuge und langjähriger Freund versucht, den Angreifer von der Frau wegzuziehen. Dann soll es zu einem handfesten Zweikampf gekommen sein. Der Angeklagte habe eine Glasflasche benutzt, und mit dieser auf den Trauzeugen eingeschlagen. Zudem habe er den Kopf seines Freundes mehrmals gegen die Wand geschlagen. Der Trauzeuge erlitt dadurch mehrere Prellungen am ganzen Körper und Schnittwunden am Rücken.

Der Angeklagte bestreitet die Tat und äußert sich. Er habe seine Verlobte nicht gewürgt, sondern lediglich versucht, ihren Kopf in seine Richtung zu drehen, damit sie ihn ansehe. Er gibt zu, an dem Abend der Feier viel Alkohol getrunken zu haben und sieht darin einen Grund für die Streitigkeit zwischen ihm und seiner Verlobten. Bei der Gerichtsverhandlung im Amtsgericht geht es jedoch vorrangig um die Auseinandersetzung zwischen dem 24-Jährigen und seinem Trauzeugen. Der Angeklagte gibt zu, dass er an der wechselseitigen Schlägerei beteiligt war. Er betont, dass sein Freund ihn gewaltsam von seiner Verlobten weggezogen habe und beide auf einen Tisch voller Flaschen und Gläser gefallen seien. Anschließend habe der Trauzeuge dem Angeklagten mit einer abgebrochenen Glasflasche gedroht. Daraufhin habe der Verlobte sofort die Wohnung verlassen.

Der Freund sieht sich eindeutig in der Opfer-Rolle. Der Angeklagte habe ihn bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen und gebissen.