Ballett und Tanztheater Schlebusch : Im Kummerland ist Tanzen verboten

Schlebusch Das Ballett und Tanztheater Schlebusch zeigte ein Stück zum Thema Freiheit.

Im grauen Kummerland ist das Tanzen verboten. Und die Ordnungspolizei des strengen Fürsten Lachenicht überwacht genau, ob das Verbot auch eingehalten wird. Das ist die Ausgangssituation im Märchen „Tanzen verboten“, das sich Alois Weber ausgedacht hat. Allerdings schrieb er die Fantasiegeschichte über die Beschränkung der Freiheit vor einem durchaus ernsten Hintergrund. Tatsächlich gebe es in der Realität religiöse und weltanschauliche Systeme, die ein Tanzverbot befürworten oder gar durchsetzten, erklärt er seine Motivation für das Libretto, das auf der Bühne ohne Worte erzählt wird – mit Tanz, Bewegung und eindeutigen Bildern. Seine Frau, Inge Weber-Hintzen, hat die Tanzballade choreografiert und mit ihrem Ballett und Tanztheater Schlebusch einstudiert.

Alle drei Jahre realisiert sie, neben dem normalen Training, so ein Großprojekt im Forum. Nach dem Tanz auf dem goldenen Vulkan nun also ein Ausflug ins Fantasieland, wo ausgerechnet die liebste Beschäftigung aller 140 Beteiligten im Alter von fünf bis 40 Jahren verboten ist. Da werden sich gewiss nicht alle fügen. Kasper Floh jedenfalls kann sich nicht mit den freudlosen Einschränkungen abfinden und versammelt die Kinder und Jugendlichen des Landes an einem geheimen Ort im Wald, wo sie singen, springen und tanzen dürfen.