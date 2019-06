Misshandlung von Behinderten in Leverkusen : Ex-Betreuerin von „Noemi“ erscheint nicht vor Gericht

Leverkusen Eine ehemalige Mitarbeiterin einer Leverkusener Behindertenwerkstatt sollte sich wegen Freiheitsberaubung vor Gericht verantworten, weil sie eine junge Frau drangsaliert haben soll. Doch die 44-Jährige erschien nicht zur Verhandlung.

Es gibt ein Urteil im Fall „Noemi“ , der durch die Veröffentlichung einer RTL-Reportage im Februar 2017 zum Skandal wurde. Auf das Nichterscheinen der Angeklagten nebst Verteidiger waren Staatsanwalt und Richter am Donnerstagmittag im Leverkusener Amtsgericht offenbar vorbereitet. So kam es zu einem Strafbefehl: vierzig Tagessätze zu jeweils sechzig Euro, umgerechnet 2400 Euro.

Nun hat die Angeklagte zwei Wochen Zeit, gegen diesen Richterspruch Rechtsmittel einzulegen. Tut sie das, käme es zu einem erneuten Verhandlungstermin und sie müsste erscheinen. Ansonsten wird das Urteil rechtskräftig und damit wäre ein Vorfall in der Behindertenwerkstatt der Lebenshilfe in Bürrig aus dem Jahr 2015 juristisch – endlich – abgeschlossen.

Das Interesse am Prozess war groß, in den Gerichtssaal 4 des Amtsgerichts waren gut zwei Dutzend Zuhörer gekommen. Die Mutter des Mädchens Noemi war dabei, das in der Behindertenwerkstatt „wie ein Hund“ gerufen wurde. Mitarbeiter ließen es – so der Vorwurf – vorsätzlich stolpern, um sich darüber zu amüsieren. Das alles war in heimlich gemachten Aufnahmen des „Team Wallraff“ zu sehen. Daher lautete der Anklagevorwurf: Körperverletzung und Freiheitsberaubung.