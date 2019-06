Chempunkt Leverkusen : Wie werden eigentlich Talente entdeckt?

In der Kulisse diskutierten Menschen ganz verschiedener Genres zum Thema und erzählten ihre Geschichte.

Bei Philippe Kratz war es die Mutter, Alexander Straub wurde von einem netten Drogisten im Heimatort und von Nachbarn unterstützt. Talente müssen nicht nur entdeckt, sondern auch gefördert werden. Das haben der Tänzer und der erfolgreiche Chemiker ebenso positiv erfahren wie Olympia-Siegerin Steffi Nerius und die Malerin Monika Lamp. Alle ließen sich jetzt von Moderatorin Julitta Münch zu ihrer persönlichen Geschichte befragen. Die richtete auch ins Publikum die Frage, ob Talente in der Stadt wirklich gefördert werden und was zusätzlich getan werden könnte, um noch zielgerichteter Starthilfe zu leisten.

„Talente fördern“ lautet in diesem Jahr das Motto für unterschiedliche Aktionen des Chempunkt in und rund um Leverkusen. Dabei geht es nicht nur um Unterstützung im Sinne einer „Spitzenförderung“, sondern genauso darum, Menschen in Tätigkeiten zu fördern, die ihnen Spaß bereiten. Beim Podiumsgespräch in der Kulisse, der Auftakt-Veranstaltung im neuen Format, waren beide Gruppen vertreten. Denn Monika Lamp ist zwar beruflich Personalerin bei Currenta, hat sich aber schon immer für Malerei interessiert und zunächst für sich alleine zu Hause experimentiert. Der Knoten ist aber erst später geplatzt, als sie bei der Künstlerin Ellen Loh-Bachmann eine Ausbildung begonnen hat. Und das, obwohl ihr der Kunstlehrer in der Schule völlige Talentfreiheit bescheinigt hatte. Im Atelier lernte sie die verschiedenen Techniken, während sie bei der Wahl der Themen und der künstlerischen Umsetzung völlige Freiheit hatte. Hier bekam sie die nötige Sicherheit und gewann das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.