Aus der Bezirksvertretung : Radarkontrolle für Kandinsky-Straße

Spätestens in zwei Wochen soll in Schlebusch kontrolliert werden. Foto: dpa/Marius Becker

Schlebusch Eine Langzeitüberprüfung hat ergeben, dass auf der Kandinsky-Straße zu häufig zu schnell gefahren wird. Jetzt soll es echte Tempokontrollen mit Knöllchen geben.

Auf der Kandinsky-Straße in Schlebusch wird oft zu schnell gefahren. Dies stellte die Stadt Anfang Mai bei einer automatischen Langzeitüberprüfung fest. Von 25.000 gemessenen Fahrern (Höhe Ernst-Ludwig-Kirchner-Straße) rollte jeder fünfte so schnell an einer der Messanlage vorbei, dass er bei einer echten Radarkontrolle ein Knöllchen oder eine Anzeige bekommen hätte. Die Stadt hat deshalb den Politikern der Bezirksvertretung III zugesagt, spätestens in zwei Wochen, möglicherweise auch früher, mit regelmäßigen Radarkontrollen in der Kandinsky-Straße zu beginnen. Es steht dafür nur noch die Genehmigung der Polizei aus.