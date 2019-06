Bauverein : 1,7 Mio. Jahresüberschuss beim GBO

Letzte Mitgliederversammlung für Bernd Fass und Otfried Schneider.

Wenn Bernd Fass am Ende des Jahres aus dem Vorstand des Gemeinnützigen Bauvereins Opladen (GBO) ausscheidet, dann hinterlässt er ein bestens bestelltes Feld. Zum zweiten Mal in Folge konnte er bei der Mitgliederversammlung am Donnerstag in der Festhalle am Markt – der 29. von ihm geleiteten Zusammenkunft – das „höchste Jahresergebnis in der Geschichte des Bauvereins“ verkünden. „Wir haben in den zurückliegenden Jahren sehr viel erreicht, der Bauverein Opladen ist eine feste und anerkannte Größe in dieser Stadt, und wir sind wirtschaftlich sehr erfolgreich“, fasste er zusammen. Das Geschäftsjahr schloss mit einem Jahresüberschuss von 1,7 (Vorjahr 1,3) Mio. Euro und einem Bilanzgewinn von 374.000 (334.000) Euro ab.