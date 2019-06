Neues Konzept erarbeitet : Klima: Region Köln-Bonn sorgt mit Strategien vor

Nach drei Jahre der Gespräche, Analysen und Studien wurden diese Woche die Ergebnisse des regionalen Projekts „Klimawandelvorsorgestrategie“ (KWVS) im Forum Leverkusen präsentiert.

Dass sich das Wetter verändere, habe man 2018 deutlich wahrnehmen können, sagte Reimar Molitor, Geschäftsführer des Vereins Region Köln Bonn, federführend in dem strategischen Projekt. Welche Möglichkeiten Kommunen haben, um das Klima in den Innenstädten zu verbessern, präsentierten Professor Stefan Greiving (Dortmund) und Sascha Saad (Saarbrücken).

Nach der Auswertung von Daten und Untersuchungen der Topografie hatten die Fachleute festgestellt, dass die Städte Köln, Bonn und Leverkusen Hotspots sind, in denen schon jetzt die Temperatur immer um mehrere Grade höher ist als auf dem Land. Das liege zum einen an der hohen Verdichtung aber auch am fehlenden Grün. Als Maßnahmen schlug Saad vor, bei Baumaßnahmen (Neubau/Sanierung) auf genügend Freiräume zu achten, Klimakomfortinseln einzubauen und Bäume im Savannenprinzip anzupflanzen: lockere Pflanzung hoher, schattenspendender Bäume, durch die Luftzüge gehen können. Pflege und Ausbau von Grüngürteln seien zudem notwendig, weil Wälder, vor allem verjüngte, die Städte vor Sturzfluten schützten.