Wegen Fäkalkeimen : Stadt sperrt Hitdorfer Badesee

Wer Abkühlung im Hitdorfer Badesee sucht, hat in diesen Tagen leider schlechte Karten. Die Stadt hat den See mit sofortiger Wirkung für Badegäste gesperrt. Der Grund: Die Werte für Fäkalkeime sind erhöht.

Das Gesundheitsamt der Stadt führt in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Umwelt regelmäßige Überprüfungen der beiden Badeseen in Leverkusen durch. Die aktuellen Ergebnisse zeigen, dass die Werte der Fäkalkeime im Hitdorfer See zurzeit erhöht sind. Als Verursacher kommen in der Regel Wasservögel in Betracht. Deren Kot wurde wahrscheinlich durch die letzten, heftigen Regenfälle ins Wasser gespült, vermutet man bei der Stadt. Weitere Proben wurden bereits veranlasst. Sobald die Werte sinken, wird das Badeverbot wieder aufgehoben.