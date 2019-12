Coding For Tomorrow : Wenn die Bilder laufen lernen

Leverkusen Bei „Coding For Tomorrow“ werden Schüler spielerisch an die Themen Programmieren und Algorithmen herangeführt.

Für Frank Moog, Lehrer an der städtischen Förderschule an der Wupper, ist das ein Erfolg: „Wir wollen erreichen, dass die Schüler sich nicht nur dem Medienkonsum hingeben, sondern diese Medien auch aktiv und kreativ nutzen“. Deshalb sei er froh, dass es durch die Bildungsinitiative „Coding For Tomorrow“ der Vodafone Stiftung möglich ist, einen Unterricht zu bieten, der Spaß macht, fördert und fordert.

„Coding For Tomorrow“ möchte Schülern den eigenständigen, kritischen und kreativen Umgang mit digitalen Technologien vermitteln und bietet seit 2017 unter anderem Lehrkräfte-Schulungen an. Ein Bestandteil der dreiteiligen Fortbildung sind Projekttage, die an den teilnehmenden Schulen stattfinden. Dabei programmieren die Schüler eigene Spielkonzepte, bauen Roboter und entwerfen vernetzte Welten.

So sollen die Fünftklässler zunächst analog erklären, wie Zähneputzen funktioniert. Hier merken die Kids schnell, dass der Ablauf – Tube öffnen, Zahnpasta auf die Zahnbürste schmieren, Mund öffnen und dann idealerweise drei Minuten Zähne putzen – jedes Mal der gleiche sein sollte. So funktioniert das dann auch später am PC: Hintergrund und Figuren auswählen, Animationen per Drag und Drop ausprobieren und kleine Sprechblasen hinzufügen. Fertig. Wenn dann mal was nicht sofort in der Open Source Software „Scratch“ gelingt, sind die „Coding For Tomorrow“-Trainer Patrick Kathöfer und Lisa Mütsch an der Seite, um zu helfen und zu unterstützen.