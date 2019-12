Mathildenhof in Steinbüchel : Hohe ökologische Standards für neues Wohngebiet

Steinbüchel Die Bezirksvertretung III fordert verbindliche Vorgaben für den Bebauungsplan "Mathildenhof - östlich Bohofsweg".

Die Bezirksvertretung III hat zwei Änderungen für den Bebauungsplan des neuen Wohngebiets „Mathildenhof – östlich Bohofsweg“ in Leverkusen-Steinbüchel auf den Weg gebracht. Auf Wunsch der SPD soll darin festgeschrieben werden, dass die Vorgärten der neuen Häuser in der geplanten „ökologische Mustersiedlung“ nicht versiegelt werden dürfen. Bislang hieß es in der Beschlussvorlage lediglich: „Die Vorgärten sind als bepflanzte Gärten mit nur der notwendigen Versiegelung geplant“.

Die Verwaltung wurde deshalb aufgefordert, die Vorlage so rechtssicher auszuarbeiten, dass der Platz auf jeden Fall Bestandsschutz genießt. Ansonsten, so stand die Befürchtung im Raum, könnten sich die neuen Anwohner später über den üblichen Lärm eines Sportplatzes ärgern und dagegen vorgehen. Nicht sicher war in der Vertretungssitzung, ob auch der Bau- und Planungsausschuss noch einmal über diese Änderungen der Bezirksvertretung III beschließen muss. Sie sollen aber bereits in die nun anstehende frühe Bürgerbeteiligung einfließen werden.