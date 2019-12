Weihnachtskonzerten und Mitsingveranstaltungen : Bayer Männerchor nicht nur in Altenberg

Leverkusen Der Männerchor Bayer hat im Dezember viel zu tun mit Weihnachtskonzerten und Mitsingveranstaltungen

Bei den Aktivitäten im Weihnachtsmonat werden die traditionellen Auftritte weiter gepflegt und es kommt noch ein neues Angebot dazu. „Kommt, wir singen Weihnachtslieder!“ lautet erneut das Motto für das traditionelle Singen mit Publikum unter dem Dach der Wiesdorfer Luminaden. Wie in der Vergangenheit wird auch am Dienstag, 10. Dezember, um 17.30 Uhr wieder das Bayer Blasorchester unter Leitung von Pierre Kuijpers die Passanten anlocken und den gemeinsamen Gesang begleiten. Mit weihnachtlichen Erzählungen führen Lena Heskamp und Klaus Hilger durch das Programm.

Und weil Singen gerade hoch im Kurs steht und an allen Ecken und Enden Mitsing-Veranstaltungen die Massen mobilisieren, beteiligt sich der Männerchor Bayer auch am 21. Dezember um 19 Uhr bei der Leverkusen Premiere des Kölner Formats „Loss mer Weihnachtsleeder singe“ in der BayArena. Tickets kosten ab fünf Euro, Infos unter www.stadion-singen.de. Unter der Leitung von Michael Kokott singt der Chor gemeinsam mit dem Jugendchor St. Stephan, Björn Heuser und vielen weiteren Mitwirkenden traditionelle und moderne Weihnachtslieder in drei Sprachen: Kölsch, Hochdeutsch und Englisch.