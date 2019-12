St. Remigius-Kirche : Adventssingen: Aus Versuch Tradition machen

Leverkusen (mkl) Nachdem Pfarrer Heinz-Peter Teller den Opladener Krippenweg mit eröffnet hatte, sind ihm einige Menschen bis in die St. Remigiuskirche gefolgt, wo der Advent erstmals mit einem reinen musikalischen Angebot begrüßt wurde.

Die schönsten Adventslieder zum Mitsingen und zum Hören – da war auf den Plakaten nicht zu viel versprochen worden. Und von solchen Liedern gibt es eine ganze Menge. In der knappen Stunde vor der abendlichen Vesper wurden so gemeinsam bekannte Lieder wie „Maria durch ein Dornwald ging“, „Es kommt ein Schiff geladen“ oder zum Abschluss „Tochter Zion“ angestimmt. Angespielt und begleitet wurde der spontane Chor von einem Bläserquartett zu dem sich Claudia Gaßler und Christoph Huniar (Trompete), Maria Binn (Tenorhorn) und Falk Offergeld (Tuba) zusammengeschlossen haben.

Zwischen den Liedern konnten die Besucher einfach zuhören bei den zwei Chorsätzen zum Advent, die der Projektchor einstudiert hat, der sich derzeit auf die Gestaltung der Messe am dritten Advent vorbereitet. Die soll nämlich direkt aus der St. Remigiuskirche im Radio übertragen werden. Die Leitung hat Kirchenmusiker Andrea Filippini, der mit Johann Sebastian Bachs Choralbearbeitung „Wachet auf ruft uns die Stimme“ und dem Intermezzo von Josef Gabriel Rheinberger wunderschön gespielte Orgelstücke beitrug.

Für Momente der Stille und Besinnung sorgte die Sopranistin Kornelia Huniar, als sie zur Orgelbegleitung die Engel-Arie „Sei stille dem Herrn“ aus Mendelssohns Oratorium Elias und das Sopran-Solo „Prope est Dominus“ von Rheinberger sang. „Nahe ist Gott der Herr“, so die übersetzte Verheißung, die Besucher mit nach Hause nahmen.

Weihnachtskonzerte in der Grafschaft

in der Kirche zurück ließen sie den Wunsch, aus diesem Versuch möge – allen musikalischen Alternativen im Advent zum Trotz – eine regelmäßige Veranstaltung werden. Schließlich ist der Wunsch zu singen in der Zeit vor Weihnachten besonders groß. Nicht nur weil die Lieder mit Kindheitserinnerungen verbunden sind, sondern auch wegen des Gefühls von Gemeinschaft und Geborgenheit, das das gemeinsame Musizieren auf so angenehme Weise vermittelt.