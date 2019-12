Fragestunde mit Stefan Kießling : Der Jugendbunker im Fußballfieber

Leverkusen Stefan Kießling stellte sich harten Fragen seiner jungen Fans. Es ging um Verdienst, Elfmeter-„Sauerei“ und Zlatan Ibrahimovic.

Die Stimmung ist ein wenig angespannt, die Kinder und Teenager des Jugendzentrums Bunker laufen nervös hin und her. Die Vorfreude der jungen Bunker-Besucher ist spürbar. Kein Wunder, denn kein Geringerer als Bayer 04-Legende Stefan „Kies“ Kießling wird gleich den Bunker betreten und sich den Fragen der Kinder stellen. Draußen an der Hauswand sticht ein Gemälde des ehemaligen Stürmers ins Auge. „Herzlich Willkommen Stefan Kießling“ ist daneben zu lesen. Hier wurde auf jedes Detail geachtet. Schließlich haben die Kinder ein 1,91 Meter großes Kießling-Double fürs Willkommensschild besorgt.

Dann ist es soweit: Stefan Kießling betritt den Bunker und wird von Einrichtungsleiter Reiner Hilken, wie einst im Stadion, als „Fußballgott“ aufgerufen. Es kommt direkt zum Höhepunkt des Tages – die Kinder dürfen ihrem Idol Fragen stellen. Hilken legt vor: „Was war denn deine geilste Bude?“, fragt er. „Kies“ entscheidet sich wenig überraschend für das wohl größte Tor seiner Karriere. In der Saison 2012/13 traf er beim 1:0-Sieg gegen HSV in der 89. Minute und sicherte sich damit die Torjägerkanone. Ein Tag an den sich Stefan Kießling heute noch gerne erinnert.