Edith-Langgässer-Straße in Wiesdorf : Unfalltod: Änderungen kommen

Edith-Langgässer-Straße in Wiesdorf

Leverkusen An der Langgässer-Straße wird ein Radweg gebaut, ein Ampel-Vorsignal eingerichtet.

Das Treffen mit den Eltern, der Familie und Nachbarn war emotional: Einige Tage nach dem Unfalltod der elfjährigen Myrna an der Kreuzung Elisabeth-Langgässer-Staße/Willy-Brandt-Ring kamen Mitte Oktober Mitglieder der Unfallkommission zum Ortstermin, hörten sich die Sorgen zur Verkehrssituation an der Stelle an. Das Ergebnis: Die Kommission hat für den Bereich Änderungen beschlossen, teils schon umsetzen lassen, teilt die Stadt mit. Im Überblick: