Freiluft-Konzert : Alice Merton singt im Neulandpark

Leverkusen Im Gepäck hatte Alice Merton am Dienstagabend im Neulandpark nicht nur ihre großen Hits wie „No Roots“, sondern auch einen Überraschungsgast.

Zu ihrem Auftritt während der „Lichtblicke On Tour“-Konzertreihe für den guten Zweck brachte der Popstar und „The Voice of Germany“-Juror seinen Schützling bei der diesjährigen „The Voice“-Staffel, Patrick Rust, der aus Leverkusen stammt, mit. Heimspiel für den jungen Musiker, der ein Lied spielen durfte. Die rund 500 Besucher, die sich von Temperaturen um sieben Grad nicht schrecken ließen, quittierten seinen Auftritt ebenso mit Jubel wie den von Merton. Radio Leverkusen hatte die Sängerin zum Open-Air-Konzert in die Stadt geholt. Eine gute Stunde spendierte sie den Besuchern mit ihren Hits die Grundlage zum Mitsingen und zum Tanzen. „Es gab sogar ein Weihnachtslied. Ein superschönes Konzert. Alice hat super gesungen“, lobte eine Schlebuscherin begeistert. Foto: RM