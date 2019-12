Obstbaum-Patenschaften : „Weißes Seidenhemdchen“ zum Fest

Wer Pate werden will, kann sich beim Nabu melden. Foto: Hannah Brüggemann

Leverkusen Geschenk aus der Nachbarschaft. Nabu empfiehlt Obstbaumpatenschaft in der Stadt.

Für Vati ein neuer Elektrogrill, für Mutti ein neues Smartphone und für die Patentante ein Parfum. Oder doch lieber anders herum, weil beim vergangenen Fest Ähnliches unterm Baum lag? Das richtige Weihnachtsgeschenk zu finden – eine Herausforderung. Angeblich geben 25 Prozent der Beschenkten ihre Weihnachtsgeschenke an andere weiter, 22 Prozent lassen sie irgendwo im Keller verschwinden, 16 Prozent tauschen sie um und zwei Prozent entsorgen sie im Müll.

Die Naturschutzstation bietet Patenschaften für Obstbäume in Leverkusen an. Wer den Obstwanderweg Leverkusen entlangstreift zwischen Quettingen/Lützenkirchen und Bergisch Neukirchen, kommt an etlichen Streuobstwiesen vorbei mit teils knorrig-eigenwilligen alten Bäumen, teils jugendhaften Stämmchen, die im Frühjahr mit ihrem Blütenmeer angeben und erst noch ausgewachsene Bäume werden wollen.